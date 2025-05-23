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Рублев вышел в полуфинал турнира в Германии

Рублев обыграл Дардери и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
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REUTERS/Violeta Santos Moura

В матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Италии Лучано Дардери.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 55 минут. В активе Рублева пять эйсов, две двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из семи.

В полуфинале россиянин сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который обыграл француза Александра Мюллера — 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:3.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российская теннисистка снялась с турнира во Франции.

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