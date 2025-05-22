Российская теннисистка снялась с турнира во Франции

Россиянка Анна Калинская снялась с матча против Даниэль Коллинз, который должен был состояться в рамках 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.

О причинах снятия Калинской не сообщается.

В полуфинале Коллинз сыграет против еще одной россиянки — Людмилы Самсоновой, которая 22 мая оказалась сильнее десятой ракетки мира Паулы Бадосы из Испании. Встреча, которая продолжалась 2 часа 24 минуты, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

В другом полуфинале сыграют Елена Рыбакина из Казахстана против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев назвал условие для завершения карьеры.