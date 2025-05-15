В африканской сборной назвали условие для матча с Россией

Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара Идрисс Диалло при разговоре о товарищеском матче со сборной России отметил, что организация подобных поединков регулируется определенными правилами, и призвал их соблюдать. Его слова приводит Sport24.

«Поэтому либо РФС, либо уполномоченный организатор от российской стороны, аккредитованный ФИФА, направляет официальное письмо с предложением в нашу федерацию. После получения это предложение анализируется, и затем на него дается положительный или отрицательный ответ — в зависимости от наших целей», — заявил он.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в сборной России оценили ближайшего соперника.