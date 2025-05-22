«Зенит» вышел в финал Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в седьмом матче и вышел в финал ЕЛ ВТБ

Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» во седьмом, решающем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая состоялась на «КСК Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23). Самым результативным игроком встречи стал Дуэйн Бэйкон из «Зенита» — 34 очка. Его одноклубник Винс Хантер набрал 18 баллов, а 15 очков в свой актив записал Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

Благодаря этой победе, петербуржцы выиграли серию до четырех побед со счетом 4-3. В финале «Зенит» ждет московский ЦСКА, который в своем полуфинале обыграл казанский УНИКС — 4-0.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

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