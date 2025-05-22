Столетний юбилей «Зенита» поставили под сомнение

Футбольный историк, член Международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS) Юрий Лукосяк поставил под сомнение столетний юбилей «Зенита», который будет отмечаться в этом году. Он заявил, что, на самом деле, коллектив был основан раньше. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Сегодня многие клубы охотно опираются на дореволюционные или раннесоветские эпизоды, которые фактически не имели прямого отношения к появлению команды мастеров, — лишь потому, что так красивее выглядят цифры на эмблемах», — заявил Лукосяк.

По словам историка, команда физкультурников при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) им. Сталина, которая стала прообразом нынешнего «Зенита» была основана в середине 1920-х годов. Первые годы она участвовала только во внутренних соревнованиях и иногда проводила товарищеские матчи с коллективами соседних предприятий.

Также он отметил, что в то время клубная символика отсутствовала, поскольку у заводских футболистов не было официальной эмблемы или установленных цветов формы.

Празднование столетия футбольного клуба «Зенит» состоится 25 мая.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Зенита» не приедет на юбилей клуба из-за Украины.