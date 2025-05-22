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Сычев назвал команду, которая станет чемпионом России

Экс-футболист Сычев: «Краснодар» минимально выиграет у «Динамо» в последнем туре
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент омского «Иртыша», а в прошлом нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также французского «Марселя» Дмитрий Сычев дал прогноз на решающий матч 30-го тура между «Краснодаром» и «Динамо», в котором может решиться судьба чемпионской гонки Российской премьер-лиги.

«Матч года, матч жизни для «Краснодара». Конечно же это будет огромная вывеска для всего города, для болельщиков, для всех игроков, которые будут участвовать и участвовали раньше в чемпионате России в составе «Краснодара». Потому что этот день может войти в историю, как один из самых ярких в истории клуба. Поэтому соответствующее давление будет присутствовать и, наверное, будут все-таки сковывать игроков и тренерский штаб», — приводит слова специалиста ODDS.ru.

По мнению Сычева, динамовцы будут действовать с максимальным настроем, а при Ролане Гусеве бело-голубые показывают весьма интересный футбол. Экс-нападающий сборной России считает, что «Краснодар» будет играть в том же составе и по той же тактике, что в последних матчах, а игра будет максимально напряженной и решится единственным голом, который будет на счету «быков».

Перед заключительным туром «Краснодар» опережает санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. При этом сине-бело-голубые в последнем туре примут грозненский «Ахмат». Год назад «Зенит» так же занимал второе место перед последним туром после лидировавшего «Динамо», которое уступило как раз «Краснодару» (0:1) и не смогло выиграть титул.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Зенита» не приедет на юбилей клуба из-за Украины.

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