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Бывший тренер «Зенита» не приедет на юбилей клуба из-за Украины

Экс-тренер «Зенита» Луческу отказался приезжать на 100-летие клуба
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Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу заявил, что не приедет на празднование 100-летия клуба. Его слова приводит golazo.ro.

«Я не хочу ввязываться в нечто подобное. Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если не будет мира, я не приду. Я понял, что это вызовет большой резонанс», — заявил Луческу.

79-летний специалист тренировал «Зенит» с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал «Шахтер», а с июля 2020-го по ноябрь 2023-го — киевское «Динамо».

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл.

Ранее португальский футболист разочаровался «Зенитом».

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