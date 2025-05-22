Медведева присоединилась к ледовому шоу Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева впервые выйдет на лед вместе с Алиной Загитовой в рамках одного спектакля. Они представят совместный номер в ледовом рок-мюзикле «Ассоль». Слова Медведевой приводит пресс-служба события.

«Было очень неожиданно получить приглашение участвовать в шоу Алины. Моя героиня Хина будет стоять перед выбором на пути к своей мечте и поможет Ассоль в ее исполнении. Хина обязательно удивит вас, зрители», — заявила фигуристка.

Загитова, в свою очередь, отметила, что иметь в команде такого человека, как Медведева — «круто».

«Ассоль» — рок-мюзикл на льду по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса», которое пройдет 27, 28 и 29 июня на арене Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Генеральным партнером шоу выступит группа компаний РОЛЬФ.

Эта работа станет для Загитовой второй — летом 2024 года в Казани состоялась премьера шоу «Хранители времени».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее российской фигуристке отказали в переходе в сборную Азербайджана.