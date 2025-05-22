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Бразилец из ЦСКА рассказал, как в команде могли выпить пива перед матчем

Экс-футболист ЦСКА Дуду: мы раньше могли выпить пива за день до игры
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Бразилии Дуду рассказал о том, как относились к матчам в его время и заявил, что новое поколение футболистов из Латинской Америки другое по менталитету и поведению.

«Это совсем другое поколение. Раньше мы могли наслаждаться жизнью, выпить пива и на следующий день выйти на игру. Сейчас же такого не представишь, потому что футбол стал более интенсивным, нужно всегда быть в отличной физической форме. В современном футболе больше нет места для бразильской магии! Все изменилось», — приводит слова Дуду Legalbet.

Дуду играл за ЦСКА с 2005 по 2008 год. В составе российской команды он выиграл по два раза чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Также он по разу стал серебряным и бронзовым призером национального первенства. Всего за ЦСКА он провел 74 матча, отметившись в них семью забитыми мячами. На счету полузащитника 12 матчей и один забитый мяч в составе сборной Бразилии.

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