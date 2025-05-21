Радулов прервал серию поражений и впервые за 14 лет выиграл Кубок Гагарина

Российский форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов впервые за 14 лет выиграл Кубок Гагарина, прервав серию из двух проигранных финалов.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Радулов выиграл второй Кубок Гагарина в своей карьере. Впервые он завоевал трофей в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Тогда форвард отыграл в шести играх плей-офф, сделав шесть голевых передач. Теперь на его счету 21 игра, в которой он набрал 16 (7+9) очков.

Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина.