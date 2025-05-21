Российский форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов впервые за 14 лет выиграл Кубок Гагарина, прервав серию из двух проигранных финалов.
21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.
Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Радулов выиграл второй Кубок Гагарина в своей карьере. Впервые он завоевал трофей в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Тогда форвард отыграл в шести играх плей-офф, сделав шесть голевых передач. Теперь на его счету 21 игра, в которой он набрал 16 (7+9) очков.
Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25.
Ранее журналист Дмитрий Губерниев поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина.