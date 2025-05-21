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«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» назвали составы на финал Лиги Европы

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на финал Лиги Европы
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Lee Smith/Action Images/Reuters

Английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на финальный поединок Лиги Европы.

«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, ван де Вен, Порро, Удоджи, Биссума, Сарр, Бентанкур, Ришарлисон, Джонсон, Соланке.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Йоро, Мазрауи, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Маунт, Доргу, Диалло, Хойлунд.

Игра пройдет в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Феликс Цвайер из Германии.

На стадии полуфинала «Тоттенхэм» одолел норвежский «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, с общим счетом по двум матчам 5:1. «Красные дьяволы» на этой же стадии оказались сильнее «Атлетика» из Бильбао, общий итог двух матчей — 7:1.

Победитель Лиги Европы текущего сезона получает прямую путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона.

Действующим победителем Лиги Европы является бергамская «Аталанта», которая в финале 2024 года со счетом 3:0 разгромила леверкузенский «Байер».

Ранее был назван фаворит финала Лиги Европы.

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