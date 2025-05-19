Назван фаворит финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» возьмет верх над «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы-2024/25. Такое мнение в комментарии порталу ODDS.ru выразил бывший игрок сборной России, «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов.

Он констатировал, что обе команды провалили сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). При этом, заметил Пименов, в еврокубках футболисты и «МЮ», и «Тоттенхэма» показали уровень, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее этих команд.

«Финал обычно бывает скучным. Все боятся допустить ключевую ошибку и, тем самым, упустить в кубок. Но здесь такие две команды, что они могут как забить, так и пропустить очень много. И все равно, я думаю, несмотря на статус финала, команды покажут яркий футбол атакующий. Если, конечно, забьет в течение 15 минут одна из команд», — считает Пименов.

Эксперт добавил, что ждет в предстоящей игре много забитых мячей и считает, что обе команды смогут поразить ворота соперников. По его мнению, «МЮ» является фаворитом противостояния.

«Не знаю, для многих болельщиков «Тоттенхэма» будет странно, но я предпочтение отдаю все равно «Манчестер Юнайтед». Поэтому чистая победа «Манчестер Юнайтед», — заключил Пименов.

Финальный матч состоится в среду, 21 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия».

Ранее «Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд по поражениям в АПЛ.