Тоттенхэм Хотспур

'45+2

Первый тайм завершен! «Тоттенхэм» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Гол случился на 42-й минуте: Сарр отобрал мяч у Каземиро, а потом подал в штрафную «красных дьяволов», где Джонсон нанес удар в касание, и мяч рикошетом от Люка Шоу залетел в створ.

Однако у «Манчестера» тоже были опасные моменты, и в целом команды порадовали обоюдоострым футболом и высокими скоростями.

С нетерпением ждем второго тайма!