Тоттенхэм Хотспур

Первый тайм завершен! «Тоттенхэм» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
Гол случился на 42-й минуте: Сарр отобрал мяч у Каземиро, а потом подал в штрафную «красных дьяволов», где Джонсон нанес удар в касание, и мяч рикошетом от Люка Шоу залетел в створ.
Однако у «Манчестера» тоже были опасные моменты, и в целом команды порадовали обоюдоострым футболом и высокими скоростями.
С нетерпением ждем второго тайма!
Арбитр компенсировал две минуты.
Опасно! Фернандеш получил мяч в штрафной «Тоттенхэма» и нанес мощный удар, но попал в защитника!
ГООООЛ!!! Каземиро обрезался, и Сарр перехватил мяч на чужой половине поля. После непродолжительного развития атаки Сарр подал в штрафную, где Джонсон нанес удар в касание, и мяч рикошетом от Люка Шоу залетел в створ! Похоже, это автогол защитника «Юнайтед».
Диалло нанес удар низом в створ, но слишком слабо: Викарио спокойно поймал мяч.
Лени Йоро потерял мяч в собственной штрафной! Сарр выбил мяч у него из-под ног, но прямо в руки Онане. Манкунианцам повезло.
Порро подал в центр штрафной «Манчестера», но там было много соперников, которые уверенно вынесли мяч.
Диалло откровенно схватил Удоджи за футболку возле штрафной «Юнайтед», за что получил желтую карточку.
Биссума упал на газон после столкновения коленями с Мазрауи. Судья не заметил фол со стороны защитника «Юнайтед», а Биссуме понадобилась помощь врачей.
Диалло подал в штрафную «Тоттенхэма», но слишком сильно: мяч улетел за лицевую.
Защитник и капитан «Тоттенхэма» Ромеро лежит на газоне. Чуть ранее Хойлунд случайно ударил его локтем в челюсть. К счастью, серьезной травмы нет.
Порро подал в центр штрафной «Юнайтед», мяч отскочил к Ришарлисону. Тот попытался подработать себе под удар, но защитники успели выбить мяч в поле.
Доргу в простой ситуации коснулся мяча и подарил «Тоттенхэму» угловой на ровном месте.
Каземиро сбил с ног Соланке и сорвал быструю атаку «Тоттенхэма». Арбитр свистнул фол, но не стал давать желтую карточку, за что выслушал возмущения игроков «шпор».
Люк Шоу подал со «стандарта» в штрафную «Тоттенхэма», но очень неточно: мяч пролетел мимо всех игроков и ушел на правый фланг.
Фернандеш опасно прострелил во вратарскую «Тоттенхэма», но Викарио успел припасть к земле и зафиксировать мяч!
Ришарлисон прекрасно навесил в штрафную «Юнайтед», и Сарр принял мяч, но не сумел пробить под давлением защитника!
Бруну Фернандеш подал на дальнюю штангу, Викарио отбил рукой в сторону, но мяч подхватил Диалло и нанес мощный удар в дальний угол, но чуть-чуть не попал в створ!
Опасно! Доргу красиво поймал мяч на лету и прострелил в штрафную «Тоттенхэма», но защитник выбил мяч на угловой!
Угловой «Тоттенхэма» ни к чему не привел.
«Тоттенхэм» заработал опасный «стандарт». Порро подал во вратарскую, Ришарлисон подхватил мяч и нанес удар по воротам, но попал в защитника! Мяч ушел на угловой.
Моментище! Джонсон перехватил мяч на половине поля «Юнайтед», влетел в штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, но Онана отбил мяч перед собой, а затем еще спас после добивания!
Порро подал с углового на ближнюю штангу, но Онана сыграл кулаком и вынес мяч в поле. Подбор остался за «Тоттенхэмом».
Момент! Порро выдал прекрасный заброс на дальнюю штангу на Ришарлисона, но Мазрауи успел на долю секунды опередить соперника и выбить мяч на угловой!
Каземиро блестяще выбил мяч из-под ног Ришарлисона возле штрафной «Юнайтед» и сорвал опасную атаку «Тоттенхэма»!
Манкунианцы заработали в ответ свой угловой. Бруну Фернандеш подал в центр штрафной, но защитники «Тоттенхэма» выбили мяч!
«Тоттенхэм» заработал первый угловой в матче. Порро подал на дальнюю штангу, но Магуайр умело подставился под фол со стороны ван де Вена. Арбитр дал свисток и вернул мяч «Манчестер Юнайтед».
Хойлунд пытался принять мяч на чужой половине поля после отличной передачи от защитника «Манчестер Юнайтед», но забрался в офсайд.
Матч начался!
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Йоро, Мазрауи, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Маунт, Доргу, Диалло, Хойлунд.
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио, Ромеро, ван де Вен, Порро, Удоджи, Биссума, Сарр, Бентанкур, Ришарлисон, Джонсон, Соланке.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 22.00 мск.