На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Глупый автогол: «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы. Финал. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

close
Violeta Santos Moura/Reuters
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» играют в Испании на стадионе «Сан-Мамес» в финале Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Финал
Перерыв
21 мая 22:00
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
42' Джонсон
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Сан-Мамес Баррия», Бильбао, Испания
1-й тайм

42' Джонсон

35' Диалло

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Первый тайм завершен! «Тоттенхэм» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Гол случился на 42-й минуте: Сарр отобрал мяч у Каземиро, а потом подал в штрафную «красных дьяволов», где Джонсон нанес удар в касание, и мяч рикошетом от Люка Шоу залетел в створ.

Однако у «Манчестера» тоже были опасные моменты, и в целом команды порадовали обоюдоострым футболом и высокими скоростями.

С нетерпением ждем второго тайма!

'45

Арбитр компенсировал две минуты.

'44

Опасно! Фернандеш получил мяч в штрафной «Тоттенхэма» и нанес мощный удар, но попал в защитника!

'42

ГООООЛ!!! Каземиро обрезался, и Сарр перехватил мяч на чужой половине поля. После непродолжительного развития атаки Сарр подал в штрафную, где Джонсон нанес удар в касание, и мяч рикошетом от Люка Шоу залетел в створ! Похоже, это автогол защитника «Юнайтед».

close
Violeta Santos Moura/Reuters
'40

Диалло нанес удар низом в створ, но слишком слабо: Викарио спокойно поймал мяч.

'38

Лени Йоро потерял мяч в собственной штрафной! Сарр выбил мяч у него из-под ног, но прямо в руки Онане. Манкунианцам повезло.

'36

Порро подал в центр штрафной «Манчестера», но там было много соперников, которые уверенно вынесли мяч.

'35

Диалло откровенно схватил Удоджи за футболку возле штрафной «Юнайтед», за что получил желтую карточку.

'34

Биссума упал на газон после столкновения коленями с Мазрауи. Судья не заметил фол со стороны защитника «Юнайтед», а Биссуме понадобилась помощь врачей.

'32

Диалло подал в штрафную «Тоттенхэма», но слишком сильно: мяч улетел за лицевую.

'31

Защитник и капитан «Тоттенхэма» Ромеро лежит на газоне. Чуть ранее Хойлунд случайно ударил его локтем в челюсть. К счастью, серьезной травмы нет.

'29

Порро подал в центр штрафной «Юнайтед», мяч отскочил к Ришарлисону. Тот попытался подработать себе под удар, но защитники успели выбить мяч в поле.

'27

Доргу в простой ситуации коснулся мяча и подарил «Тоттенхэму» угловой на ровном месте.

'25

Каземиро сбил с ног Соланке и сорвал быструю атаку «Тоттенхэма». Арбитр свистнул фол, но не стал давать желтую карточку, за что выслушал возмущения игроков «шпор».

'23

Люк Шоу подал со «стандарта» в штрафную «Тоттенхэма», но очень неточно: мяч пролетел мимо всех игроков и ушел на правый фланг.

'21

Фернандеш опасно прострелил во вратарскую «Тоттенхэма», но Викарио успел припасть к земле и зафиксировать мяч!

'19

Ришарлисон прекрасно навесил в штрафную «Юнайтед», и Сарр принял мяч, но не сумел пробить под давлением защитника!

'17

Бруну Фернандеш подал на дальнюю штангу, Викарио отбил рукой в сторону, но мяч подхватил Диалло и нанес мощный удар в дальний угол, но чуть-чуть не попал в створ!

'16

Опасно! Доргу красиво поймал мяч на лету и прострелил в штрафную «Тоттенхэма», но защитник выбил мяч на угловой!

'14

Угловой «Тоттенхэма» ни к чему не привел.

'13

«Тоттенхэм» заработал опасный «стандарт». Порро подал во вратарскую, Ришарлисон подхватил мяч и нанес удар по воротам, но попал в защитника! Мяч ушел на угловой.

'12

Моментище! Джонсон перехватил мяч на половине поля «Юнайтед», влетел в штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, но Онана отбил мяч перед собой, а затем еще спас после добивания!

'10

Порро подал с углового на ближнюю штангу, но Онана сыграл кулаком и вынес мяч в поле. Подбор остался за «Тоттенхэмом».

'9

Момент! Порро выдал прекрасный заброс на дальнюю штангу на Ришарлисона, но Мазрауи успел на долю секунды опередить соперника и выбить мяч на угловой!

'7

Каземиро блестяще выбил мяч из-под ног Ришарлисона возле штрафной «Юнайтед» и сорвал опасную атаку «Тоттенхэма»!

'5

Манкунианцы заработали в ответ свой угловой. Бруну Фернандеш подал в центр штрафной, но защитники «Тоттенхэма» выбили мяч!

'4

«Тоттенхэм» заработал первый угловой в матче. Порро подал на дальнюю штангу, но Магуайр умело подставился под фол со стороны ван де Вена. Арбитр дал свисток и вернул мяч «Манчестер Юнайтед».

'2

Хойлунд пытался принять мяч на чужой половине поля после отличной передачи от защитника «Манчестер Юнайтед», но забрался в офсайд.

'1

Матч начался!

21:55

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Йоро, Мазрауи, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Маунт, Доргу, Диалло, Хойлунд.

21:50

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио, Ромеро, ван де Вен, Порро, Удоджи, Биссума, Сарр, Бентанкур, Ришарлисон, Джонсон, Соланке.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 22.00 мск.

Картина дня
«Очень жесткий отпор»: Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область
Хинштейн: ВС России дают жесткий отпор ВСУ при попытках зайти в Курскую область
Подразделения ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области. Военная операция, день 1183-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1183-й день
«Нет, ребята»: Лавров заявил, что Украине и Западу больше не удастся обмануть Россию
Глава МИД Лавров: перемирия до переговоров с Украиной не будет
Царев назвал возможные причины убийства экс-советника Януковича
Стал известен победитель Кубка Гагарина
54-летняя Наоми Кэмпбелл в платье с глубоким декольте появилась в Каннах
Президент Финляндии рассказал о новом посреднике в переговорах по Украине
Новости и материалы
60-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» в платье с разрезом до бедра появилась в Каннах
Бразилец из «Зенита» сделал первое заявление после срыва перехода в «Ботафого»
Собянин сообщил об отражении атаки еще шести БПЛА, летевших к Москве
Минобороны РФ сообщило о перехвате 37 украинских беспилотников за два часа
В Курске неизвестный напал на двух школьников
Невеста турецкого миллиардера в топе с глубоким декольте появилась в Каннах
В Бурятии сельчанин вместо травы сжег забор, баню и теплицу
Китайское издание заявило о смягчении антироссийского курса Польши
Овечкин показал подаренные Малкиным дорогие часы
«Ангел» Victoria's Secret в «голом» платье повторила образ Клаудии Шифер в Каннах
Зеленский заявил о продолжающихся боях в Курской области
Детские сухие завтраки стали вреднее, выяснили ученые
Найден способ продлить свежесть овощей на 10 дней
Названа опасность социальных сетей для детей
Свердловский министр раскритиковала публикацию видео с насилием в школе
Ученые научились управлять регенерацией аксолотлей
Беременная Рианна в «голом» платье с разрезом до ягодиц появилась с мужем в Каннах
Сайт Кремля изменил дизайн герба на странице
Все новости
Трамп представил президенту ЮАР доказательства геноцида белых
Системы ПВО за три часа перехватили 30 беспилотников над Россией
«Сразу обвиняют»: ветеринары боятся за кошек из-за истерии вокруг птичьего гриппа
Мать террориста из «Крокуса» требует его освобождения
«Тогда бездетные не имеют права жить»: в Госдуме разнесли идею отменить пенсии в России
Депутат Останина раскритиковала призыв Мардана лишить пенсий бездетных россиян
«Хинштейн хочет всего побольше»: Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы
Путин пошутил в ответ на просьбу взять под контроль Сумы
«Стены как будто пошатнулись»: в многоэтажке в Ставрополе взорвался газ
Джеффри Дамер, Тед Банди и другие маньяки. Как у них появляются фанатки — и при чем тут кино
Маньяк Джеффри Дамер, про которого сняли сериал, родился 65 лет назад
«Внесудебная казнь». В Мадриде расстреляли экс-советника Януковича и консультанта Зеленского
Экс-советника Януковича Портнова застрелили рядом со школой в столице Испании
От Магадана до Севастополя. Как парки меняют облик современных мегаполисов?
В России появятся уникальные парки и зоны отдыха
Как подать на развод, если есть несовершеннолетний ребенок
Порядок расторжения брака при наличии детей: составление заявления, список документов, советы юристов
«У Европы тупиковая позиция». Можно ли говорить о расколе между США и ЕC?
Политолог Топорнин: Европе придется считаться с подходом США по всем вопросам
QR-код для въезда в Россию: кому он нужен и как его получить через «Госуслуги RuID»
Новые правила въезда в Россию: как подать заявку на электронное разрешение и получить QR-код
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами