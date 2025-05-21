«Нормальные мужики не смотрят»: Фетисов о ЧМ по хоккею без России

Фетисов: для меня не существует ЧМ, откуда выгоняют наших ребят, как собак

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов вновь сказал, что не смотрит чемпионат мира по хоккею без России, и заявил, что для него этого турнира не существует. Его слова приводит Odds.ru.

«Для меня не существует ЧМ, откуда выгоняют наших ребят, как собак. Закрытая тема. Кто это может смотреть? Какие специалисты там чему научатся? Нечему, всё от лукавого. Нашим детям там нечему учиться, пусть на наших ребят смотрят. Все нормальные мужики, думаю, меня поддерживают и не смотрят эту хрень», — заявил он.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Швеции и Дании.

Фетисов уже призывал запретить в России показ мирового первенства.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее латвийского вратаря призвали вернуть медали чемпионатов мира времен СССР.