«Выгнали как собак»: Фетисов осудил показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей чемпионата мира по хоккею во время СВО. Его слова приводит РИА Новости.

«Еще и что-то обсуждают в студии. Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство. Потому что ребята бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран. С чемпионата мира нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», — заявил Фетисов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей.