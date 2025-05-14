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«Выгнали как собак»: Фетисов осудил показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО

Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей чемпионата мира по хоккею во время СВО. Его слова приводит РИА Новости.

«Еще и что-то обсуждают в студии. Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство. Потому что ребята бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран. С чемпионата мира нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», — заявил Фетисов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей.

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