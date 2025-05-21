Переход бразильца из «Зенита» в «Ботафого» сорвался

В «Зените» заявили, что уехавший из России Вендел вернется в клуб к сборам

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сделка по переходу бразильца Вендела из петербургского клуба в бразильский «Ботафого» сорвалась, и раскрыл, когда игрок должен вернуться в расположение команды. Его слова приводит Sport24.

«Не позднее начала летних сборов», — сказал Медведев.

Вендел получил повреждение в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Поединок состоялся 4 мая. Вендел получил повреждение на 57-й минуте, и тренерский штаб произвел вынужденную замену. Вместо бразильца на поле появился Андрей Мостовой. Позднее стало известно, что футболист уже не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах.

14 мая Вендел покинул Санкт-Петербург.

Изначально сообщалось, что этот сезон в «Зените» стал для Вендела последним. В зимнее трансферное окно игрок заключил рабочее соглашение с бразильским «Ботафого», которое, как сообщал агент футболиста, вступит в силу в июне 2025 года. Однако сделка сорвалась, что подтвердил сам бразильский клуб на своем официальном сайте. При этом в Бразилии также написали, что Вендел не вернется в Россию из Бразилии, где он проходит восстановление от травмы, и будет готовиться к клубному чемпионату мира в составе «Ботафого».

Ранее была названа причина, по которой «Краснодару» нужно завоевать золото РПЛ.