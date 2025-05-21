Названа причина, по которой «Краснодару» нужно завоевать золото РПЛ

Бывший вратарь СССР Анзор Кавазашвили заявил, что победа в Российской премьер-лиге (РПЛ) очень важна для владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Победа для хозяина футбольного клуба Сергея Галицкого играет жизненно важную роль. Мы знаем, что это единственный и неповторимый хозяин футбольного клуба, который отдал многие свои силы, чтобы создать великолепную красоту для города Краснодара и стадиона», — заявил он.

«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. Команда еще ни разу не выигрывала золото РПЛ, на ее счету одна серебряная медаль и три бронзовые награды.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

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