Бразилец из «Зенита» не собирается возвращаться в Россию

Globo: Вендел не вернется в Россию из Бразилии и будет готовиться к клубному ЧМ

Футболист петербургского «Зенита» Вендел не вернется в Россию из Бразилии, где он проходит восстановление от травмы, и будет готовиться к клубному чемпионату мира в составе «Ботафого». Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, полузащитник договорился с «Зенитом» не возвращаться в Россию, чтобы пройти все этапы восстановления в Бразилии. Медицинский штаб «Ботафого» контролирует этот процесс, однако пока игрок не может восстанавливаться в центре клуба, поскольку все еще связан контрактом с петербургской командой.

14 мая Вендел покинул Санкт-Петербург.

Вендел получил повреждение в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Поединок состоялся 4 мая. Вендел получил повреждение на 57-й минуте, и тренерский штаб произвел вынужденную замену. Вместо бразильца на поле появился Андрей Мостовой. Позднее стало известно, что футболист уже не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах.

Этот сезон в «Зените» стал для Вендела последним. В зимнее трансферное окно игрок заключил рабочее соглашение с бразильским «Ботафого», которое, как сообщал агент футболиста, вступит в силу в июне 2025 года.

Ранее была названа причина, по которой «Краснодару» нужно завоевать золото РПЛ.