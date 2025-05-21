Золотые медали РПЛ будут доставлены и в Санкт-Петербург, и в Краснодар

Перед 30-м туром РПЛ золотые медали доставят в Краснодар и Санкт-Петербург

Перед 30-м туром Российской премьер-лиги (РПЛ) золотые медали турнира будут доставлены и в Санкт-Петербург, и в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе турнира «Матч ТВ».

«С учетом того, что на чемпионство претендуют две команды – «Краснодар» и «Зенит» – чемпионские кубки и медали будут доставлены в Краснодар и Санкт‑Петербург. Глава РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо», — указали в пресс-службе.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Примечательно, что судьба чемпионства в прошлом сезоне РПЛ также решалась в последнем туре, где ключевым был матч «Краснодара» и «Динамо».

Ранее была названа причина, по которой «Краснодару» нужно завоевать золото РПЛ.