«Зениту» предрекли победу над «Ахматом»

Петербургский «Зенит» обыграет грозненский «Ахмат» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги. Уверенность в этом в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Думаю, что «Зенит» обыграет «Ахмат». Да, у грозненцев будет большое желание победить. Но все-таки с учетом состояния, в котором находится команда, и с учетом того, что «Зенит» понимает, что сейчас все зависит от игры «Краснодара», петербуржцы победят. Думаю, с разницей в два мяча выиграет «Зенит» – почему-то у меня даже не возникает сомнений в его победе.

Тем будет обиднее для «Зенита», если они узнают, что «Краснодар» обыграл «Динамо». Вроде старались, все делали – а вот, пожалуйста, чемпионство уплыло. Тем более, это будет очень печально в год столетия «Зенита» — проиграть и Кубок, и чемпионат», — констатировал Наумов.

«Зенит» после 29 туров идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка и отставая от «Краснодара» на один балл. Кубанская команда в заключительном туре примет столичное «Динамо». Все матчи 30-го тура состоятся в субботу, 24 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Наумов заявил, что «Краснодар» станет чемпионом.