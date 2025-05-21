На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зениту» предрекли победу над «Ахматом»

Экс-глава «Локо» Наумов: для «Зенита» печально проиграть и Кубок, и чемпионат
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский «Зенит» обыграет грозненский «Ахмат» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги. Уверенность в этом в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Думаю, что «Зенит» обыграет «Ахмат». Да, у грозненцев будет большое желание победить. Но все-таки с учетом состояния, в котором находится команда, и с учетом того, что «Зенит» понимает, что сейчас все зависит от игры «Краснодара», петербуржцы победят. Думаю, с разницей в два мяча выиграет «Зенит» – почему-то у меня даже не возникает сомнений в его победе.

Тем будет обиднее для «Зенита», если они узнают, что «Краснодар» обыграл «Динамо». Вроде старались, все делали – а вот, пожалуйста, чемпионство уплыло. Тем более, это будет очень печально в год столетия «Зенита» — проиграть и Кубок, и чемпионат», — констатировал Наумов.

«Зенит» после 29 туров идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка и отставая от «Краснодара» на один балл. Кубанская команда в заключительном туре примет столичное «Динамо». Все матчи 30-го тура состоятся в субботу, 24 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Наумов заявил, что «Краснодар» станет чемпионом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами