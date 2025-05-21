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Наумов о матче «Краснодар» — «Динамо»: такие игры не бывают красивыми

Экс-глава «Локо» Наумов: «Краснодар» додавит «Динамо» и станет чемпионом
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Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» на своем поле сможет одолеть московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевать чемпионский титул. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов.

«У «Динамо» запредельная мотивация, чтобы не уступить «Краснодару». Дело даже не в том, что они борются за третье место. Скорее это реваншистские настроения после того, что случилось в прошлом году после того, как «Краснодар» не дал «Динамо» завоевать золото. И по словам Гусева было ясно, что он настраивает команду костьми лечь, чтобы отобрать очки у «Краснодара».

С другой стороны, в «Краснодаре» понимают, что это чемпионская игра. Будет полный стадион, болельщики будут гнать команду, и она отдаст все силы, чтобы выиграть. «Краснодар» стал более мастеровитой командой, умудренной, более опытной. Мне кажется, они все-таки додавят «Динамо» у себя дома, выиграют и наконец станут чемпионами. Представляю, какой праздник будет в Краснодаре.

Игра будет очень упорная. Думаю, «Краснодар» выиграет с разницей в один мяч. Вряд ли матч будет красивый — такие игры не бывают красивыми. Но напряжение будет запредельное, конечно», — считает Наумов.

«Краснодар» после 29 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка и на один балл опережая «Зенит». «Динамо» с 56-ю очками идет на четвертой строчке и ведет борьбу за третье место. Все матчи 30-го тура состоятся в субботу, 24 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее скандального футболиста «Локомотива» обвинили в непрофессионализме.

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