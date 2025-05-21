Экс-футболист сборной России о тренере «Спартака: нельзя вести себя как тренер трактористов

Экс-футболист Семшов: Станкович ведет себя как тренер трактористов из колхоза

Бывший футболист Игорь Семшов призвал тренера московского «Спартака» Деяна Станковича уважать Россию, передает «РБ Спорт».

«Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя как тренер трактористов из колхоза – к чему эти крики постоянные на арбитров?» — сказал Семшов.

18 мая «Спартак» со счетом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 54 очка.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален Станкович.

Ранее российский тренер заявил, что Станкович смотрит на РПЛ свысока.