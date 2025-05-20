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Российский тренер заявил, что наставник «Спартака» смотрит на РПЛ свысока

Тренер Юран: наставник «Спартака» Станкович смотрит на РПЛ свысока
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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Сергей Юран заявил, объяснил эмоциональное поведение наставника московского «Спартака» Деяна Станковича тем, что специалист смотрит на Российскую премьер-лигу (РПЛ) свысока, передает «РГ».

«Мне кажется, дело в его отношении к чемпионату России. Он смотрит на РПЛ свысока, как и его помощники. Но ведь Станкович не вел себя так в тех лигах, в которых он раньше работал», — сказал Юран.

18 мая «Спартак» со счетом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 54 очка.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален Станкович.

Ранее Станковичу предрекли увольнение.

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