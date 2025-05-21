Экс-футболист сборной России: в чемпионской гонке буду болеть за «Зенит»

Экс-футболист Жирков заявил, что будет болеть за «Зенит» в чемпионской гонке

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что будет болеть за «Зенит» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Чемпионство в руках «Краснодара», но тяжело сказать, выиграют ли они трофей. Надеюсь, чемпионом станет «Зенит» — буду болеть за них, все-таки столетие скоро, важно выиграть титул», — сказал Жирков.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов России, «Краснодар» может стать чемпионом впервые в истории.

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