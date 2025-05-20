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Аршавин объяснил, почему его сын не перейдет в «Зенит» из «Спартака»

Аршавин рассказал, почему его сын выступает за «Спартак», а не за «Зенит»
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России и экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин назвал причину, по которой его сын — 12-летний Арсений — не станет игроком клуба из Санкт-Петербурга. Его слова приводит Sport24.

Cын Аршавина и телеведущей Юлии Барановской занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

«Так складывается жизнь, ничего страшного. А я подумал, ты спросишь, когда я всех своих детей выведу на поле — состав будет стоять, и я один. [Переход моего сына в «Зенит» — закрытый вопрос»]. Он — спартаковец до мозга костей», — поделился он.

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за краснодарскую «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее Аршавин рассказал, планирует ли он возглавить клуб РПЛ в ближайшее время.

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