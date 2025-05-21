Скандального футболиста «Локомотива» обвинили в непрофессионализме

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов осудил защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна за то, что тот дал скандальное интервью, в котором пожаловался на малое количество игровой практики, назвал себя «говном» и заявил, что желает как можно скорее покинуть клуб. Слова Шаронова приводит Legalbet.

«Каждому человеку, футболисту нужно начинать с себя. Задача футболиста — играть. Тренер выбирает стартовый состав: сколько и кому играть! Тикнизяну через тренировки нужно готовиться к матчам.

У нас, к сожалению, футбол уходит из профессионального куда-то в другую сторону. Это неправильно и непрофессионально», — заявил Шаронов.

В сезоне-2024/25 Тикнизян принял участие в 33 матчах в составе «Локомотива» и записал на свой счет два забитых мяча и четыре голевых передачи. Контракт защитника истекает летом 2026 года.

За свое громкое интервью Тикнизян был отстранен от тренировок с основной командой.

Ранее в проблемах скандального футболиста «Локомотива» обвинили его жену.