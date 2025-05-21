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В проблемах скандального футболиста «Локомотива» обвинили его жену

Экс-глава «Локомотива» Наумов обвинил жену защитника Тикнизяна в его плохой игре
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян потерял форму и стал получать меньше игровой практики из-за женитьбы на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной. Слова Наумова приводит Legalbet.

«Есть закономерность, что если футболист женится, то он теряет тонус. Это естественная ситуация, потому что семейные хлопоты отвлекают от футбола. Нужно иметь жесткий характер, чтобы сжать кулаки и работать на прежнем уровне, но у Тикнизяна это не получилось. Кому интересны его проблемы, если он сдал? Вот его и посадили на лавку», — сказал Наумов.

Бывший президент «Локомотива» осудил супругу Тикнизяна — Яну Ромашкину — за то, что она публично рассказала о том, что футболист иногда не спит ночами и встает в 03.30 утра, чтобы лично отвезти ее в офис «Матч ТВ» на эфир, так как беспокоится за ее безопасность.

Ромашкина отметила, что просила супруга оставаться дома, так как спортсмену важно хорошо высыпаться и соблюдать режим накануне тренировок и матчей, но он отказывался.

«Жене Тикнизяна не надо было выносить в публичное пространство моменты, что тот не спит, ее на работу отвозит и прочее, — сказал Наумов. — Никому неинтересно, что ты делал. Если ты вышел на поле, то ты должен показывать уровень и результат».

Ранее Тикнизян дал скандальное интервью, в котором резко высказался об отсутствии игровой практики в «Локомотиве», назвал себя «говном» и заявил, что желает уйти из клуба. Позже появилась информация, что Тикнизяна отстранили от команды.

Ранее футболист резко ответил на критику в адрес своей супруги: «Не открывай рот».

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