Стала известна судьба Кокорина в «Арисе»

Российский футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин подписал новый контракт с клубом, передает Telegram-канал команды.

«В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды. Новый контракт рассчитан еще на один год», — говорится в сообщении.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис». Всего он принял участие в 92 матчах в составе клуба, в которых забил 33 мяча.

Большую часть карьеры футболист провел в России, он защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака». В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее Кокорин забил победный гол в дерби за «Арис».