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Стали известны пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

РБК назвал все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2025 года
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Shutterstock/FOTODOM

В Дании и Швеции завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею 2025 года, определились все участники четвертьфинальных матчей. Об этом пишет РБК.

В 1/4 финала сыграют: Канада — Дания, ШвейцарияАвстрия, Швеция — Чехия, СШАФинляндия.

Матчи состоятся 22 мая. Чемпионат мира завершится 25 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля 2025 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Фетисов осудил показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.

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