«Не нужно портить имидж»: скандальное интервью игрока «Локомотива» назвали некрасивым

Бывший футболист сборной России не стал поддерживать защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна после его скандального интервью и заявил, что за такие вещи должны штрафовать. Его слова приводит «Советский спорт».

«Обычно за такое штрафуют, но не отстраняют. Не знаю о его отношениях с тренером, но наказание суровое. Интервью было жестким и некрасивым по отношению к себе, футболу, клубу. Какое-то слишком жесткое и эмоциональное, футболисты должны быть примером для всех. Не нужно портить личный и клубный имидж», — заявил он.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

После этого 20 мая появилась информация, что Тикнизян будет отстранен от тренировок с основной командой или не полетит на матч последнего тура в Самару. В заключительном туре национального первенства «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Игра, как и все матчи 30-го тура РПЛ, состоится 24 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Локомотиве» высказались о наказании Тикнизяна из-за публичной критики.