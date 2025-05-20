В «Локомотиве» высказались о наказании футболиста из-за публичной критики

Член совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Валерий Филатов заявил, что не видит смысла в наказании футболиста команды Наира Тикнизяна из-за публичной критики. Его слова приводит РИА Новости.

«Нормально отношусь к его эмоциональному высказыванию. Видимо, решение было принято внезапно. У парня накипело — что уж тут! Он просто высказал, что думает. Не вижу смысла, например, его штрафовать. Его отстранение в последнем туре чемпионата не обсуждалось. Думаю, он сыграет», — заявил он.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

После этого 20 мая появилась информация, что Тикнизян будет отстранен от тренировок с основной командой или не полетит на матч последнего тура в Самару. В заключительном туре национального первенства «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Игра, как и все матчи 30-го тура РПЛ, состоится 24 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее жена Тикнизяна заявила, что ее муж плакал из-за сложившейся ситуации в клубе.