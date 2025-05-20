«История киношная»: Загитова рассказала о подарке от премьер-министра Японии

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова в эфире шоу «Дай лапу» рассказала, как получила в подарок собаку породы акита-ину по кличке Масару от бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Спортсменка вспомнила, как после победы на Олимпиаде попросила в подарок собаку.

«История очень киношная. <...> Один человек, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сказал, что может исполнить мою мечту, за что я ему очень благодарна. Приезжала целая делегация из Японии, вручала мне официально Масару», — поделилась Загитова.

close Maxim Shemetov/Reuters

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

17 мая стало известно, что власти Татарстана не согласовали проект школы фигуристки Загитовой из-за дороговизны. Стоимость проекта превысила один миллиард рублей.

Ранее в Госдуме дали совет Загитовой после отказа ей в строительстве школы из-за дороговизны.