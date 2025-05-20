В Госдуме дали совет Загитовой после отказа ей в строительстве школы из-за дороговизны

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова посоветовала победительнице Олимпийских игр в женском одиночном катании Алине Загитовой, которая получила отказ на строительство своей школы, арендовать каток. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Можно просто арендовать время в конкретном объекте и начать работу, а уже когда достроится свой каток, спокойно перейти туда», — отметила Журова.

17 мая стало известно, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой из-за дороговизны. Стоимость проекта превысила один миллиард рублей.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Ранее Татьяна Тарасова обратилась к Загитовой.