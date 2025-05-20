«Урон для российского футбола»: адвокат раскрыла подробности дела тренера-многоженца Кафанова

Жена тренера вратарей сборной России и «Ростова» Виталия Кафанова обвинила его в многоженстве. Как рассказала «Газете.Ru» адвокат Марал Кафановой Ольга Митрофанова, сейчас в суде зарегистрирован иск ее подзащитной об аннулировании второго брака тренера и его ответный иск о разводе с первой супругой. Юрист считает, что эта ситуация наносит урон российскому футболу.

«Я представляю интересы Марал и на текущий момент настаиваю на медиации. Все действительно так — на данный момент две супруги у него. К сожалению, такие действия с его стороны привели к ряду юридических последствий. Я была изначально против огласки, понимая, что это урон для российского футбола. Я надеюсь на внесудебное урегулирование все-таки спора. Сейчас есть иск в Симоновском суде о признании недействительным брака 2018 года с Риммой и брачного договора и его иск о разводе с Марал. Пока это все, но может быть гораздо больше исков», — сказала она.

Митрофанова отметила, что вторая супруга Кафанова Римма знала о наличии первой жены. Адвокат уточнила, что сторона тренера не отвечает ей на предложения о медиации.

«Есть соцсети второй супруги незаконной. И понимание, что она-то как раз знала о наличии законной. Изначально, на момент марта она (Марал) не могла поверить в происходящее и хотела сохранить брак. И он тоже ей это говорил. Теперь стало ясно, что он ей говорит одно, другим — другое, и поведение его странное. Его представители не отвечают на предложение о мирном урегулировании и не ответили пока на мое предложение о медиации», — добавила она.

20 мая Telegram-канал Sport Baza сообщил, что тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов состоит в двух действующих браках. Первый он заключил в 1998 году с Марал Кафановой, прожив с женщиной более 20 лет. В феврале 2025 года во время поездки в Абу-Даби к паре подошла женщина, которая представилась Риммой, и заявила, что является супругой Кафанова с 2018 года.

Тренер якобы подтвердил, что у него две жены. Позднее Марал нашла соцсети Риммы, подтверждающие их совместное времяпрепровождение, а также свидетельство о заключении брака. Первая супруга предполагает, что для женитьбы Кафанов сделал второй паспорт, поскольку многоженство в России запрещено.

В январе специалист Кафанов заявил, что имеет тройное гражданство — России, Казахстана и Туркменистана. Кафанов дебютировал в профессиональном футболе за «Колхозчи» из Ашхабада.

Он выступал в чемпионате Казахстана за «Кайрат» Алма-Ата, «Елимай» Семипалатинск. В 1992—1993 годах в «Кайрате» его тренером был Курбан Бердыев. В Казахстане стал трехкратным чемпионом (1992, 1994, 1995), двукратным обладателем Кубка страны (1992, 1995). В СССР вратарь играл за саратовский «Сокол», «Уралмаш» из Свердловска. В 1998 году завершил карьеру «Нисе» из Туркменистана.

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