В африканской сборной оценили идею матча против России

Директор по коммуникациям Южноафриканской футбольной ассоциации Мнинава Нтлоко заявил, что для матча против сборной России необходимо соответствующее предложение, передает Sport24.

«Возможен ли товарищеский матч наших команд в этом году? У сборной ЮАР запланированы матчи отбора к ЧМ и Кубку Африки. Необходимо предложение, чтобы потом планировать эту игру», — сказал Нтлоко.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно, какие страны против возвращения российских футболистов на турниры.