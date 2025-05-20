Латвийский хоккейный вратарь: Россия даже близко не имеет возможности попасть на ЧМ или ОИ

Хоккеист Ирбе: Россия даже близко не имеет возможности попасть на ЧМ или ОИ

Латвийский хоккейный вратарь Артур Ирбе заявил, что Россия даже близко не имеет возможности попасть на чемпионат мира или Олимпиаду, передает Iltalehti.

«В нынешней ситуации Россия даже близко не имеет возможности попасть на чемпионат мира или Олимпиаду. Надеюсь, что многие другие думают так же, потому что в мире должен быть порядок», — сказал Ирбе.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

14 мая Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.

«С чемпионата мира нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», — заявил Фетисов.

Ранее Кирилл Капризов рассказал, следит ли он за чемпионатом мира по хоккею.