Капризов рассказал, следит ли он за чемпионатом мира по хоккею

Хоккеист Капризов заявил, что не следит за чемпионатом мира по хоккею

Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не смотрит чемпионат мира по хоккею, который в эти дни проходит в Дании и Швеции, передает Sport24.

«Нет, за Канаду не болею. За ЧМ особо не слежу — отсутствие России отталкивает интерес. Если бы Россия играла, сами бы с радостью поучаствовали», — сказал Капризов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

14 мая Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.

Ранее в Госдуме раскритиковали показ турниров без России.