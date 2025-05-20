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Дзюба танцевал в розовой шубе

Экс-супруга футболиста Погребняка Мария: Дзюба танцевал в розовой шубе
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Мария Погребняк, бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Погребняка, рассказала в шоу «Сплетница», как училась в одной школе с футболистом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой.

»Дзюба танцевал в моей шубе? Да-да, танцевал в розовой шубе. Это была школа олимпийского резерва, ее уже расформировали. У нас была постановка. Мы с ним там играли, я вроде бы была Бабой-ягой», — сказала Мария.

10 мая Дзюба отметил, что до сих пор получает удовольствие от футбола.

«Могу сказать, что сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100 процентов», — сказал Дзюба.

18 мая «Акрон» проиграл московскому «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Дзюба вышел с первых минут, однако результативными действиями не отличился.

Ранее Дзюба заявил, что хочет попробовать силы в ММА.

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