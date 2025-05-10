Дзюба рассказал, получает ли он удовольствие от футбола

Дзюба: давно не получал такого удовольствия от футбола

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что сейчас получает большое удовольствие от футбола, передает «Матч ТВ».

«Могу сказать, что сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100 процентов», — сказал Дзюба.

В текущем сезоне Дзюба забил 10 мячей и сделал пять результативных передач в 21 матче за «Акрон». Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость 36-летнего Дзюбы составляет €1,8 млн.

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Акроном» и махачкалинским «Динамо» завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Дзюба. Он отличился на 74-й минуте. В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка.

В следующем матче «Акрон» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 11 мая.

Ранее российский тренер заявил, что без Дзюбы «Акрон» мог бы вылететь из РПЛ.