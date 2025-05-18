Дзюба хочет попробовать силы в ММА

нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба признался, что хотел бы попробовать свои силы в поп-ММА. Его слова приводит Sport24.

«Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я, как минимум, поиграю. А так, я бы с удовольствием. Тарас Кияшко (известный тренер по ММА. — «Газета.Ru») сказал мне, что три-четыре месяца подготовки — и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую», — поделился он.

10 мая Дзюба отметил, что до сих пор получает удовольствие от футбола.

«Могу сказать, что сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100 процентов», — сказал Дзюба.

18 мая «Акрон» проиграл московскому «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Дзюба вышел с первых минут, однако результативными действиями не отличился.

Ранее хоккейный тренер сделал выбор между Кержаковым и Дзюбой.