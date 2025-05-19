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Экс-тренер «Спартака» объяснил, как изменилось «Динамо» после смены тренера

Тренер Гладилин заявил, что «Динамо» не изменилось после увольнения Лички
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что увольнение Марцела Лички из столичного «Динамо» никак не повлияло на команду.

По его словам, исполняющий обязанности наставника бело-голубых Ролан Гусев не привнес новых тактических мыслей.

«Нет никаких изменений, попросту мотивация поднялась, ребята стали побольше выкладываться. Ну и удача тоже сопутствует команде. Говорить о том, что что-то тактическое изменилось в содержании игры, я бы не стал», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась 18 мая в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Московский клуб открыл счет в матче, на 16-й минуте отличился Даниил Фомин с передачи Бителло. «Акрон» сумел сравнять за 10 минут до конца основного времени, автором гола стал Артур Галоян. Победный для «Динамо» мяч забил Эль-Мехди Маухуб на 90+1-й минуте игры.

Нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба вышел с первых минут, однако результативными действиями не отличился.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Егор Егоров.

Ранее в «Локомотиве» назвали поражением результат матча с ЦСКА.

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