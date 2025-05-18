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Спорт

Вернуться в призовую тройку: «Динамо» против «Акрона». LIVE

Футбол. РПЛ. 29-й тур. «Динамо» — «Акрон». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 29-й тур
1-й тайм
18 мая 16:30
Динамо М
Москва, Россия
16' Фомин
1 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

16' Фомин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16'

Гол! Даниил Фомин затылком переправляет мяч в сетку после высочайшей подачи от Бителло! Неделчару проиграл борьбу в воздухе 74-му номеру «Динамо», 1:0!

15'

Нгамале захромал после очередного стыка и отправился на бровку получат медицинскую помощь.

12'

Бителло выдал хорошую передачу на Нгамале после углового, удар Муми парировал Сергей Волков.

9'

Гладышев чуть переусердствовал в борьбе за мяч с Фернандесом и заработал фол.

7'

Теперь Эсанов идет с нарушением правил против Нгамале, штрафной в пользу «Динамо».

5'

Бардыбахин нарушает правила в борьбе против Нгамале.

3'

Начало игры остается за «Динамо».

16:32

Игра началась! Поехали!

16:25

«Акрон»: Волков, Бардыбахин, Неделчяру, Фернандес, Эшковал, Бакаев, Хубулов, Лончар, Джурасович, Эсанов, Дзюба.

16:20

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Нгамале.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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