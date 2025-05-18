Гол! Даниил Фомин затылком переправляет мяч в сетку после высочайшей подачи от Бителло! Неделчару проиграл борьбу в воздухе 74-му номеру «Динамо», 1:0!
Нгамале захромал после очередного стыка и отправился на бровку получат медицинскую помощь.
Бителло выдал хорошую передачу на Нгамале после углового, удар Муми парировал Сергей Волков.
Гладышев чуть переусердствовал в борьбе за мяч с Фернандесом и заработал фол.
Теперь Эсанов идет с нарушением правил против Нгамале, штрафной в пользу «Динамо».
Бардыбахин нарушает правила в борьбе против Нгамале.
Начало игры остается за «Динамо».
Игра началась! Поехали!
«Акрон»: Волков, Бардыбахин, Неделчяру, Фернандес, Эшковал, Бакаев, Хубулов, Лончар, Джурасович, Эсанов, Дзюба.
«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Нгамале.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.