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В «Локомотиве» назвали поражением результат матча с ЦСКА

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин назвал поражением результат матча с ЦСКА в РПЛ
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Телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва

Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин заявил, что по эмоциям результат матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА похож на поражение. Его слова приводит «Матч ТВ».

«По эмоциям это похоже на поражение? Во втором тайме было сложнее, прочувствовал. Скорее да, чем нет. Вели в два мяча. Упустили, нам эта победа нужна была», — заявил голкипер.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:2. «Локомотив» дважды забил в первой половине игры: дубль на счету Дмитрия Воробьева на 10-й и 25-й минутах. На 47-й минуте Сауль Гуарирапа сократил отставание, а на 80-й равным счет сделал Матвей Кисляк.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занимает шестую строчку, набрав 50 баллов. ЦСКА продолжает оставаться на третьей позиции — у коллектива 56 очков и они опережают «Динамо» по дополнительным показателям.

В заключительном туре РПЛ «Локомотив» сыграет в гостях против «Акрона», а ЦСКА — на своем поле против «Пари НН». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Динамо» вырвало победу у «Акрона» в матче РПЛ.

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