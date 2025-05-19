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Спорт

Битва за медали: «Локомотив» принимает ЦСКА в РПЛ. LIVE

РПЛ. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги борющийся за бронзовые медали ЦСКА в столичном дерби играет с «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 29-й тур
Матч не начался
19 мая 20:30
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

20:25

А вот стартовый состав московского ЦСКА от Марко Николича:

Акинфеев, Дивеев, Роша, Келлвен, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Жемалетдинов, Обляков, Гуарирапа, Койта.

20:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов:

Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Годяев, Батраков, Пиняев, Воробьев.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Локомотив» принимает ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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