Локомотив М

Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).
А вот стартовый состав московского ЦСКА от Марко Николича:
Акинфеев, Дивеев, Роша, Келлвен, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Жемалетдинов, Обляков, Гуарирапа, Койта.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов:
Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Годяев, Батраков, Пиняев, Воробьев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Локомотив» принимает ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.