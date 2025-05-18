«Динамо» вырвало победу у «Акрона» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло тольяттинский «Акрон» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Московский клуб открыл счет в матче, на 16-й минуте отличился Даниил Фомин с передачи Бителло. «Акрон» сумел сравнять за 10 минут до конца основного времени, автором гола стал Артур Галоян. Победный для «Динамо» мяч забил Эль-Мехди Маухуб на 90+1-й минуте игры.

Нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба вышел с первых минут, однако результативными действиями не отличился.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице национального первенства «Динамо» поднялось на третью строчку, набрав 56 баллов. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 35 очков.

В заключительном туре РПЛ столичная команда на выезде сразится с «Краснодаром», а тольяттинский клуб примет московский «Локомотив». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ.