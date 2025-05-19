Включение в состав сборной России молодого футболиста назвали авансом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что включение защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова в расширенный состав национальной команды является авансом. Его слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Это аванс и возможность показать игроку, что мы за ним смотрим, что, продолжая хорошо выступать за клуб, он добьется и места в составе национальной команды. Мы следим за молодыми футболистами, практически на каждом сборе у нас есть дебютанты», — заявил Карпин.

20-летний Абдулкадыров дебютировал в составе ЦСКА в конце апреля в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Всего в его активе четыре матча за главную команду.

19 мая главный тренер сборной России назвал имя 41 человека, которые попали расширенный состав национальной команды на июньские товарищеские матчи с Нигерией и Белоруссией.

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. Через несколько дней, 10 числа, российская национальная команда встретится в Минске с Белоруссией.

Ранее Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Александра Головина и Арсена Захаряна.