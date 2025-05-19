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Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией

Сборная России объявила расширенный состав июньские матчи
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале объявила расширенный состав национальной команды на июньские товарищеские матчи с Нигерией и Белоруссией. В списки попал 41 футболист.

Вратари: Станислав Агкацев, Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Александр Максименко, Евгений Латышонок.

Защитники: Юрий Горшков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Дивеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Валентин Пальцев, Турпал-Али Ибишев, Арсен Адамов, Илья Рожков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Кирилл Щетинин, Сергей Пиняев, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Александр Черников, Никита Кривцов, Даниил Фомин, Данил Глебов, Ярослав Гладышев, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Лечи Садулаев, Зелимхан Бакаев.

Нападающие: Иван Сергеев, Дмитрий Воробьев, Тамерлан Мусаев, Николай Комличенко.

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

Ранее Карпин назвал условие, при котором сборная России может сыграть на чемпионате мира.

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