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Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Головина и Захаряна

Карпин о невызове Головина и Захаряна в сборную России: лучше поберечь
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в расширенный состав сборной России на июньские матчи не попали полузащитники «Монако» Александр Головин и «Реала Сосьедад» Арсен Захарян. Его слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Общался с обоими игроками, главным образом на тему их самочувствия и физического состояния. Считаем, что обоих игроков лучше поберечь, не подвергать риску рецидивов, поэтому обоих не планировали вызывать на этот сбор», — заявил Карпин.

19 мая главный тренер сборной России назвал имя 41 человека, которые попали расширенный состав национальной команды на июньские товарищеские матчи с Нигерией и Белоруссией.

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. Через несколько дней, 10 числа, российская национальная команда встретится в Минске с Белоруссией.

Ранее Карпин высказался против матча сборной России с Медиалигой.

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