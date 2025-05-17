Карпин о матче сборной Россией с Медиалигой: завтра мои соседи скажут, что хотят сыграть со сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на шоу «Кстати» высказался против идеи матча с Медиалигой.

«Не то что я не хочу, но это не нормально. Завтра соберутся мои друзья и соседи, скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже есть лига. Это реально не нормально», — сказал Карпин.

Также Карпин отметил, что нормально относится к Медиалиге, но сборная России должна играть с другими национальными сборными.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что для сборной России хотят найти знаковых соперников.