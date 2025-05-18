Карпин назвал условие, при котором сборная России может сыграть на чемпионате мира

Карпин: сборная России сыграет на чемпионате мира, если нас пригласит Трамп

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на шоу «Кстати» заявил, что россияне могут сыграть на чемпионате мира по футболу, если их пригласит президент США Дональд Трамп.

«Нам кто-то говорил, если нам дадут уайлд-кард, Трамп только может сказать: «Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья». Только так», — сказал Карпин.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Карпин высказался против матча сборной России с Медиалигой.